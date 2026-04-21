Лавров назвал успехом, если США и Иран «вырулят» на прежние договоренности

21 апреля телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп мешает проведению переговоров с Исламской Республикой, так как публикует противоречивые комментарии в соцсетях. Издание подчеркнуло, что посты главы Белого дома усилили уровень неопределенности вокруг процесса. Так, например, Трамп говорил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет на встречу с иранской стороной в Исламабад. Затем же выяснилось, что он возглавит американскую делегацию.