Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров назвал успехом, если США и Иран «вырулят» на прежние договоренности

В переговорах Ирана и США наступит большой успех, если страны смогут «вырулить» на сделку, похожую на договоренность 2015 г., заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с и. о. министра иностранных дел Ливии Тахером аль-Бауром.

«Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем, иранских и американских переговорщиков, удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договоренности 2015 г., я думаю, это будет уже большим успехом», – сказал российский дипломат.

21 апреля телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп мешает проведению переговоров с Исламской Республикой, так как публикует противоречивые комментарии в соцсетях. Издание подчеркнуло, что посты главы Белого дома усилили уровень неопределенности вокруг процесса. Так, например, Трамп говорил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет на встречу с иранской стороной в Исламабад. Затем же выяснилось, что он возглавит американскую делегацию.

В 2015 г. был заключен совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его участниками стали Иран и группа государств, известная как 5+1 (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия). Целью было ограничение иранской ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие санкций с Тегерана.

