Лавров назвал успехом, если США и Иран «вырулят» на прежние договоренности
В переговорах Ирана и США наступит большой успех, если страны смогут «вырулить» на сделку, похожую на договоренность 2015 г., заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с и. о. министра иностранных дел Ливии Тахером аль-Бауром.
«Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем, иранских и американских переговорщиков, удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договоренности 2015 г., я думаю, это будет уже большим успехом», – сказал российский дипломат.
21 апреля телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп мешает проведению переговоров с Исламской Республикой, так как публикует противоречивые комментарии в соцсетях. Издание подчеркнуло, что посты главы Белого дома усилили уровень неопределенности вокруг процесса. Так, например, Трамп говорил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет на встречу с иранской стороной в Исламабад. Затем же выяснилось, что он возглавит американскую делегацию.
В 2015 г. был заключен совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его участниками стали Иран и группа государств, известная как 5+1 (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия). Целью было ограничение иранской ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие санкций с Тегерана.