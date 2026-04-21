CNN: противоречивые публикации Трампа мешают совершению сделки с Ираном

21 апреля Трамп говорил, что извлечение обогащенного урана из земли на территории Ирана будет долгим. Он подчеркнул, что атаки США в июне 2025 г. обернулись «полным уничтожением» для ядерных объектов Ирана. Агентство Tasnim, в свою очередь, писало, что Исламская Республика категорически исключает какую-либо возможность передать обогащенный уран со своей территории другому государству. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что передача урана США никогда не была для Тегерана одним из вариантов.