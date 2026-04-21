CNN: противоречивые публикации Трампа мешают совершению сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп публикует противоречивые комментарии в соцсетях, что наносит ущерб процессу урегулирования конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Иранцам не понравилось, что президент пытался вести переговоры в социальных сетях и делать вид, что они урегулировали вопросы, по которым [стороны] еще не пришли к согласию и которые непопулярны среди общественности у них на родине», - сказал телеканалу один из собеседников.
Как пишет CNN, комментарии главы Белого дома усилили уровень неопределенности вокруг переговорного процесса. Так, например, Трамп говорил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет на встречу с иранской стороной в Исламабад. После этого же стало известно, что он возглавит американскую делегацию, как и на предыдущем раунде переговоров.
Вечером 20 апреля Трамп заявил, что Вэнс вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже вылетели в Исламабад и прибудут туда в тот же день. При этом в предварительном расписании Вэнса отмечалось, что он полетит в Исламабад, чтобы встретиться с делегацией Ирана, только 21 апреля.
21 апреля Трамп говорил, что извлечение обогащенного урана из земли на территории Ирана будет долгим. Он подчеркнул, что атаки США в июне 2025 г. обернулись «полным уничтожением» для ядерных объектов Ирана. Агентство Tasnim, в свою очередь, писало, что Исламская Республика категорически исключает какую-либо возможность передать обогащенный уран со своей территории другому государству. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отмечал, что передача урана США никогда не была для Тегерана одним из вариантов.