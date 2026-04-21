Вэнс вылетит в Пакистан на переговоры с Ираном 21 апреля
Вице-президент США Джей Ди Вэнс полетит в Исламабад, чтобы встретиться с делегацией Ирана, только 21 апреля, а не 20, как отмечал американский лидер Дональд Трамп, передает «РИА Новости» со ссылкой на предварительное его расписание.
«Утро: вылет с аэродрома Joint Base Andrews по направлению в Исламабад, Пакистан», – отмечается в графике.
Вечером 20 апреля Трамп заявил, что Вэнс вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже вылетели в Исламабад и прибудут туда в тот же день. Глава Белого дома отверг заявления Ирана о возможном отказе от участия в переговорах. Он отметил необходимость этой встречи и предположил, что «на этом этапе никто не играет в игры».
При этом официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи говорил, что в Тегеране еще не приняли решения о втором раунде переговоров с США в Исламабаде. По его словам, «сам акт морской блокады страны является актом агрессии».