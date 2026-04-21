Трамп назвал долгим процесс извлечения обогащенного урана в Иране
Извлечение обогащенного урана из земли на территории Ирана будет долгим. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что атаки США в июне 2025 г. обернулись «полным уничтожением» для ядерных объектов Ирана. По его мнению, в этом заключается причина, по которой «извлечение будет долгим и сложным процессом».
18 апреля агентство Tasnim писало, что Иран категорически исключает какую-либо возможность передать обогащенный уран со своей территории другому государству. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи тогда заявил, что передача урана США никогда не была для Тегерана одним из вариантов.
17 апреля Трамп говорил, что Иран согласился передать Вашингтону высокообогащенный уран с ядерных объектов. Он сказал, что «у Ирана нет ядерного оружия и они согласились вернуть США ядерную пыль, которая находится глубоко под землей».