Колокольцев обсудил сотрудничество с министром общественной безопасности КНДР

Ведомости

Глава МВД России Владимир Колокольцев провел рабочую встречу с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом в Пхеньяне. Стороны обсудили развитие взаимодействия в правоохранительной сфере. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Колокольцев заявил о готовности делиться опытом создания и функционирования полиции на фоне предстоящей реформы правоохранительной системы КНДР.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы материально-технического обеспечения, охраны общественного порядка, миграции и подготовки кадров. Стороны отметили налаженный обмен информацией и контакты на уровне руководства ведомств. Министры подчеркнули, что сотрудничество развивается в рамках договора о стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 г. и соглашения между ведомствами от 2 сентября 2025 г.

Особое внимание уделили борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Колокольцев предложил расширить обмен упреждающей информацией о контрабанде и причастных к ней лицах.

По итогам встречи подписана программа обмена делегациями между МВД России и МОБ КНДР на 2026–2027 гг. Колокольцев также пригласил Пан Ду Соба посетить Москву с ответным визитом.

О прибытии Колокольцева с рабочим визитом в КНДР сообщалось 20 апреля. Борт министра приземлился в Пхеньяне.

