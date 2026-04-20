Глава МВД Колокольцев прибыл в КНДР с рабочим визитом

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пхеньян. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, глава ведомства проведет переговоры с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом. Стороны обсудят взаимодействие в правоохранительной сфере. Также в программе визита запланированы другие рабочие встречи и памятные мероприятия.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться после согласования сроков по дипломатическим каналам.

Приглашение посетить Россию Владимир Путин направил северокорейскому лидеру 3 сентября 2025 г. после переговоров в Пекине. В марте 2026 г. президент РФ также поздравил Ким Чен Ына с переизбранием, подтвердив намерение развивать стратегическое партнерство между странами.

