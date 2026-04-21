ЕС ввел санкции против фонда поддержки российских соотечественников
Евросоюз распространил антироссийские санкции на Фонд поддержки и защиты прав соотечественников РФ, а также портал Euromore, говорится в заявлении Совета ЕС.
Объединение считает, что фонд в юридических и аналитических материалах якобы использует «дезинформационные нарративы». Euromore также обвинили в распространении таких нарративов для европейской аудитории. В документе сказано, что платформа публикует материалы, ставящие под сомнение легитимность институтов ЕС.
Фонд создан для оказания всесторонней поддержки российским соотечественникам на территории других государств. Так, в марте 2025 г., МИД РФ совместно с организацией разработали рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Прибалтики. По словам исполнительного директора фонда Александра Удальцова, проблемы с соблюдением прав соотечественников в Прибалтике становятся «все острее», а возможностей реальной защиты – «от донесения объективной информации до оказания правовой поддержки» – меньше.