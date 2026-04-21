Россия и Китай обсудили развитие «Земли больших кошек»

«Земля больших кошек» – первый трансграничный резерват для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Он был создан в 2024 г. К российской части резервата относятся национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» в Приморском крае. Со стороны Китая территория граничит с Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда.