Россия и Китай обсудили развитие «Земли больших кошек»
В китайском городе Чанчунь прошла научная конференция представителей России и КНР, посвященная результатам обмена данными фотомониторинга амурского тигра и дальневосточного леопарда на территории российско-китайского трансграничного резервата «Земля больших кошек». Было также рассмотрено их дальнейшее совместное использование, сообщило министерство природных ресурсов и экологии России.
На совещании условились о стажировках и наметили совместные мероприятия. В их числе – международные соревнования госинспекторов в конце июля 2026 г. в Китае. Обсуждалось также сотрудничество в рамках экологического просвещения.
«Земля больших кошек» – первый трансграничный резерват для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Он был создан в 2024 г. К российской части резервата относятся национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» в Приморском крае. Со стороны Китая территория граничит с Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда.