Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Китай обсудили развитие «Земли больших кошек»

Ведомости

В китайском городе Чанчунь прошла научная конференция представителей России и КНР, посвященная результатам обмена данными фотомониторинга амурского тигра и дальневосточного леопарда на территории российско-китайского трансграничного резервата «Земля больших кошек». Было также рассмотрено их дальнейшее совместное использование, сообщило министерство природных ресурсов и экологии России.

На совещании условились о стажировках и наметили совместные мероприятия. В их числе – международные соревнования госинспекторов в конце июля 2026 г. в Китае. Обсуждалось также сотрудничество в рамках экологического просвещения.

«Земля больших кошек» – первый трансграничный резерват для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Он был создан в 2024 г. К российской части резервата относятся национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» в Приморском крае. Со стороны Китая территория граничит с Северо-Восточным национальным парком тигра и леопарда.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её