Экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» вышла из партии

Экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова вышла из партии и покинула в ней все должности. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, на прошлой неделе она подала заявление об увольнении с поста советника руководителя фракции в Госдуме, а текущий день стал последним рабочим. «Это мое решение. Я очень благодарна за эти почти 15 лет в партии», – написала Павлюченкова.

Она поблагодарила руководство и коллег, отметив, что опыт работы в партии позволил ей «стать сильнее и мудрее». «Спасибо за все! Но иногда нужно просто уйти и закончить этап, чтобы появилась возможность нового роста», – добавила она.

В марте Павлюченкова покинула пост главы центрального аппарата по личным причинам. Ее место занял участник спецоперации Денис Боровков.

Павлюченкова возглавила аппарат партии в октябре 2025 г. Назначение, по словам лидера партии Сергея Миронова, было связано со стратегией обновления и привлечения молодежи.

Эксперты отмечали, что с ее фигурой связывались ожидания усиления партии перед выборами. При этом, по оценке политолога Дмитрия Еловского, замена на участника спецоперации – это политическое решение, «но нужны решения технологические». Эксперт отмечал, что ветеран хорош в списке, а аппаратом должен руководить сильный лидер и политтехнолог.

