Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции
Еврокомиссия (ЕК) пытается оправдаться за высказывание своего председателя Урсулы фон дер Ляйен насчет Турции, заявив, что ее слова были «вырваны из контекста». Об этом пишет Bloomberg.
19 апреля на мероприятии в Гамбурге, организованном газетой Zeit, фон дер Ляйен заявила, что поддерживает расширение Евросоюза, и сказала, что блок «должен добиться того, чтобы европейский континент не находился под влиянием России, Турции или Китая».
21 апреля официальный представитель исполнительного органа ЕС Паула Пинью заявила в интервью Bloomberg News, что упоминание главой ЕК Турции было «признанием ее геополитического влияния, масштабов и амбиций – не в последнюю очередь на Западных Балканах – и не подразумевало сравнения с какой-либо другой страной». По ее словам, Турция, «безусловно, является важным партнером в регионе как в экономическом, так и в политическом плане». Особенно в части миграции, добавила она, упомянув, что Турция является кандидатом на вступление в ЕС и «важным союзником НАТО».