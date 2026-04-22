Силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.
Ночью Росавиация огранила работу аэропортов Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»). Мера уже отменена. Утром 22 апреля агентство сообщило об ограничении полетов в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска («Бегишево»).
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасли четырех человек, включая ребенка.