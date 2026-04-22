Главная / Политика /

NYT: Трамп намерен переселить в Конго 1100 афганцев

Ведомости

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры о переселении в Конго до 1100 граждан Афганистана после приостановки американской программы переселения афганцев, «помогавших в военных действиях», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на президента гуманитарной организации AfghanEvac Шона Ван Дайвера.

По словам Дайвера, о плане по Конго его проинформировали представители госдепартамента. Афганцам предложат выбор: вернуться под власть «Талибана» или поехать в Конго, где наблюдается один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.

В группу включены переводчики для американских военных, экс-военнослужащие афганских сил специального назначения и члены семей военных США. Среди них более 400 детей.

Афганцы уже больше года находятся в Катаре, куда их перевезли после эвакуации «в целях безопасности», так как они поддерживали американские войска во время конфликта с «Талибаном», начавшегося в 2001 г.

По информации ООН, в Конго сейчас находятся более 600 000 беженцев, в основном из Центральноафриканской Республики и Руанды. По словам правозащитников, страна не в состоянии принять еще большее число беженцев в условиях конфликта с соседней Руандой, из-за которого еще больше людей были вынуждены покинуть свои дома.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте