NYT: Трамп намерен переселить в Конго 1100 афганцев
Президент США Дональд Трамп ведет переговоры о переселении в Конго до 1100 граждан Афганистана после приостановки американской программы переселения афганцев, «помогавших в военных действиях», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на президента гуманитарной организации AfghanEvac Шона Ван Дайвера.
По словам Дайвера, о плане по Конго его проинформировали представители госдепартамента. Афганцам предложат выбор: вернуться под власть «Талибана» или поехать в Конго, где наблюдается один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.
В группу включены переводчики для американских военных, экс-военнослужащие афганских сил специального назначения и члены семей военных США. Среди них более 400 детей.
Афганцы уже больше года находятся в Катаре, куда их перевезли после эвакуации «в целях безопасности», так как они поддерживали американские войска во время конфликта с «Талибаном», начавшегося в 2001 г.
По информации ООН, в Конго сейчас находятся более 600 000 беженцев, в основном из Центральноафриканской Республики и Руанды. По словам правозащитников, страна не в состоянии принять еще большее число беженцев в условиях конфликта с соседней Руандой, из-за которого еще больше людей были вынуждены покинуть свои дома.