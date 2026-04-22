Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского

Дзержинский был советским государственным и партийным деятелем, революционером. Он родился 11 сентября 1877 г. В 1906-1917 гг. его неоднократно арестовывали, за счет чего Дзержинский в сумме провел 11 лет в тюрьмах и на каторге. Февральской революцией 1917 г. он был освобожден и стал членом Московского комитета РСДРП(б). Дзержинский также находился в составе Военно-революционного партийного центра, Петроградского военно-революционного комитета, президиума ВЦИК, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), ГПУ и ОГПУ.