Политика

Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского

Президент РФ Владимир Путин присвоил Академии ФСБ России имя Феликса Дзержинского. Указ российского лидера размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В тексте документа отмечается вклад академии в профессиональную подготовку кадров в интересах органов ФСБ России, а также вклад Дзержинского в обеспечение госбезопасности.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Дзержинский был советским государственным и партийным деятелем, революционером. Он родился 11 сентября 1877 г. В 1906-1917 гг. его неоднократно арестовывали, за счет чего Дзержинский в сумме провел 11 лет в тюрьмах и на каторге. Февральской революцией 1917 г. он был освобожден и стал членом Московского комитета РСДРП(б). Дзержинский также находился в составе Военно-революционного партийного центра, Петроградского военно-революционного комитета, президиума ВЦИК, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), ГПУ и ОГПУ.

