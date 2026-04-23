МИД допустил новые поставки российской нефти на Кубу

30 марта Минтранс сообщал, что российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 000 т нефти в рамках гуманитарной помощи. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о намерении продолжать работу по поставкам энергоносителей на остров. Представитель Кремля указывал на отчаянное положение, в котором оказались кубинцы. Нефтепродукты там требуются для работы систем жизнеобеспечения, оказания медицинских и иных услуг населению.