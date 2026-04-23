Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK1 203-1,11%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Главная / Политика /

МИД допустил новые поставки российской нефти на Кубу

Ведомости

Россия при необходимости готова рассмотреть дополнительные поставки нефти на Кубу и иные меры поддержки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По его словам, такие решения будут приниматься с учетом существующих ограничений. «Если будет необходимость, мы будем готовы рассмотреть еще поставки [нефти] или другие меры поддержки», – отметил Панкин (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Россия уважает Кубу за стойкость и способность жить в условиях санкций и эмбарго.

Куба столкнулась с топливным дефицитом после прекращения поставок нефти на фоне энергетических ограничений со стороны США. Сообщалось, что бывший основной поставщик – Мексика – остановила экспорт.

30 марта Минтранс сообщал, что российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 000 т нефти в рамках гуманитарной помощи. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о намерении продолжать работу по поставкам энергоносителей на остров. Представитель Кремля указывал на отчаянное положение, в котором оказались кубинцы. Нефтепродукты там требуются для работы систем жизнеобеспечения, оказания медицинских и иных услуг населению.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её