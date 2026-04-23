МИД допустил новые поставки российской нефти на Кубу
Россия при необходимости готова рассмотреть дополнительные поставки нефти на Кубу и иные меры поддержки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
По его словам, такие решения будут приниматься с учетом существующих ограничений. «Если будет необходимость, мы будем готовы рассмотреть еще поставки [нефти] или другие меры поддержки», – отметил Панкин (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что Россия уважает Кубу за стойкость и способность жить в условиях санкций и эмбарго.
Куба столкнулась с топливным дефицитом после прекращения поставок нефти на фоне энергетических ограничений со стороны США. Сообщалось, что бывший основной поставщик – Мексика – остановила экспорт.
30 марта Минтранс сообщал, что российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 000 т нефти в рамках гуманитарной помощи. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о намерении продолжать работу по поставкам энергоносителей на остров. Представитель Кремля указывал на отчаянное положение, в котором оказались кубинцы. Нефтепродукты там требуются для работы систем жизнеобеспечения, оказания медицинских и иных услуг населению.