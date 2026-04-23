Песков: дело против руководства «Эксмо» не относится к повестке президента

Ведомости

Уголовное дело против руководства издательства «Эксмо» не относится к повестке дня президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это скорее тема правоохранительных органов», – добавил он.

21 апреля силовики задержали гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и ряд сотрудников в рамках уголовного дела об экстремизме. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ведомостям», что расследованием занимается столичное управление Следственного комитета РФ. Дело возбуждено по факту распространения книг Popcorn Books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), связанных с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Чем известно «Эксмо»: лидерство на книжном рынке и скандалы

Медиа

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» также сообщили «Ведомостям», что Капьев и сотрудники издательства допрашиваются в рамках следственных действий по делу о распространении ЛГБТ-пропаганды в литературе Popcorn Books. «Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books», – пояснили в издательстве. 

Издательство назвало ложными сообщения об иностранном финансировании своей работы и деятельности закрытого Popcorn Books. В представительстве уточнили, что бенефициарами издательства «Эксмо» являются российские физлица, в том числе Олег Новиков, и эти сведения есть у налоговых органов.

