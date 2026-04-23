СМИ: Франция и Польша проведут учения с имитацией ядерных ударов по России

Франция и Польша запланировали совместные учения над Балтийским морем. В них примут участие польские ВВС и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. Планируется отработка ударов по целям в России, сообщает Wirtualna Polska.

Представители польской армии сообщили, что «французские боеголовки не будут постоянно храниться в Польше» и станут «периодически появляться на самолетах Rafale». Согласно сценариям маневров, пилоты будут заниматься дальней разведкой и разведкой целей, а также нанесением ударов обычным оружием. В материале указано, что прежде всего речь идет об обычных крылатых ракетах JASSM-ER, запускаемых с истребителей F-16. Предположительно, они «будут лететь по так называемым особо важным целям в районе Санкт-Петербурга».

Маневры над восточным флангом НАТО будут проводиться над Балтийским морем и северной Польшей и станут частью расширения французского ядерного зонтика на страны, которым якобы угрожает российская политика.

20 апреля Politico писало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсуждали проведение совместных учений и обмен информацией в рамках французской инициативы по ядерному сдерживанию.

Франция – единственная ядерная держава в Евросоюзе. В марте Макрон заявлял о намерении нарастить число ядерных боеголовок в условиях роста глобальных рисков. Он также пояснял, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.

21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации не способствует стабильности на континенте.

