ЕС в рамках 20-го пакета санкций запретил продавать России танкеры
Евросоюз (ЕС) в рамках принятого 20-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения на покупку Россией танкеров, заявил МИД Эстонии.
«Возможность России приобретать танкеры <...> будет ограничена», – отметило ведомство.
23 апреля председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что постоянные представители стран ЕС одобрили 20‑й пакет рестрикций против РФ. Кроме того, было принято положительное решение по кредиту для Украины на 90 млрд евро. 60 млрд евро из этой суммы будут направлены на закупку вооружений и оборонные нужды Киева.
Еврокомиссия представила этот пакет санкций 6 февраля. Он включал полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, расширение санкционных списков еще на 43 танкера (общее число судов под ограничениями достигнет 640), а также запрет на приобретение новых судов и техобслуживание танкеров-газовозов и ледоколов.