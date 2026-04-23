ЕС в рамках 20-го пакета санкций запретил продавать России танкеры

23 апреля председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что постоянные представители стран ЕС одобрили 20‑й пакет рестрикций против РФ. Кроме того, было принято положительное решение по кредиту для Украины на 90 млрд евро. 60 млрд евро из этой суммы будут направлены на закупку вооружений и оборонные нужды Киева.