Путин потребовал от Минюста отчитаться о помощи пострадавшим от паводков
Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту отчитаться об организации юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков. Вопрос он поднял на совещании с правительством.
«Совсем недавно мы вместе с некоторыми коллегами из правительства занимались вопросами паводков в отдельных регионах России, которые столкнулись с этими сезонными проблемами», – заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что в условиях чрезвычайных ситуаций особенно востребована правовая поддержка, связанная с оценкой ущерба и оформлением компенсаций.
Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что за шесть лет объем бесплатной юридической помощи вырос на 77% и по итогам 2025 г. достиг 650 000 случаев. При этом право на нее имеют более 33 млн человек.
Глава Минюста пояснил, что в Дагестане были развернуты 44 пункта бесплатной юридической помощи, где консультации получили тысячи граждан. Им разъясняли порядок восстановления документов и имущества, получения выплат и социальных пособий. Дополнительно использовались мобильные пункты – выездной формат позволил охватить удаленные территории.
21 апреля Путин поручил оказывать помощь жителям Дагестана при восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом. Он отметил, что многие дома строились без необходимой документации, однако у их владельцев зачастую нет другого жилья. Президент подчеркивал необходимость искать правовые решения без излишнего формализма.