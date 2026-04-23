Российские силы ПВО сбили более 30 дронов за 13 часов
Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в Max.
Атаки были отражены за последние 13 часов – с 08:00 до 21:00 мск. Дроны пытались атаковать территории Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Самарской областей. Также беспилотники сбили над акваторией Черного моря.
В ночь на 23 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.