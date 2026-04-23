Российские силы ПВО сбили более 30 дронов за 13 часов

Атаки были отражены за последние 13 часов – с 08:00 до 21:00 мск. Дроны пытались атаковать территории Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Самарской областей. Также беспилотники сбили над акваторией Черного моря.