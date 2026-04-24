Силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 21:00 мск 23 апреля до 7:00 мск 24 апреля, сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в Крыму.
С 08:00 до 21:00 мск 23 апреля силы ПВО нейтрализовали 32 украинских БПЛА. Беспилотники пытались атаковать территории Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Самарской областей. Также дроны сбили над акваторией Черного моря.