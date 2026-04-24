Еврокомиссия оценила потери из-за войны на Ближнем Востоке в 25 млрд евро
Евросоюз потерял 25 млрд евро из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре.
«За 54 дня с начала конфликта наш счет за закупленные углеродные ресурсы вырос на 25 млрд евро, причем мы не закупили ни на одну молекулу больше», – сказала она (цитата по ТАСС).
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС следует ускорить внедрение альтернативных источников энергии.
Reuters передавало 18 апреля, что за полтора месяца войны глобальный рынок недосчитался более 500 млн баррелей сырой нефти и конденсата, в денежном выражении ущерб превышает $50 млрд.
The Jerusalem Post со ссылкой на оценки источников из разведывательного сообщества сообщил 10 апреля, что Ирану нанесен экономический ущерб на $140–145 млрд за шесть недель войны с США и Израилем. Также израильская газета заявила, что Тегеран потерял 2076 человек убитыми, порядка 26 500 человек получили ранения. США, по оценкам Financial Times, потратили на войну с Ираном около $30 млрд.