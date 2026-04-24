Еврокомиссия оценила потери из-за войны на Ближнем Востоке в 25 млрд евро

The Jerusalem Post со ссылкой на оценки источников из разведывательного сообщества сообщил 10 апреля, что Ирану нанесен экономический ущерб на $140–145 млрд за шесть недель войны с США и Израилем. Также израильская газета заявила, что Тегеран потерял 2076 человек убитыми, порядка 26 500 человек получили ранения. США, по оценкам Financial Times, потратили на войну с Ираном около $30 млрд.