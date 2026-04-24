Главная / Политика /

Макрон заявил, что США перестали быть «надежным союзником» для ЕС

Ведомости

Сейчас США являются ненадежным союзником для Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Афинах во время дискуссии, организованной газетой Kathimerini.

«Держава номер один – США – может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен», – сказал он, уточнив, что «никто не может в полной мере расценивать США как союзника, на которого можно положиться».

Президент Франции констатировал, что в основе стратегии США не лежат европейские интересы, поэтому страны Европы должны «действовать более эффективно, чтобы укрепить нашу независимость».

Макрон не согласился с утверждением американского президента Дональда Трампа о передаче США обороны Европы. По его словам, американский, российский, китайский лидеры – «все [они] против Европы». Он также напомнил, что страны ЕС с первого дня помогали Украине в конфликте с Россией, а также ввели уже 20 пакетов санкций против Москвы.

22 апреля Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа разработала механизм разделения стран НАТО на «хороших» и «плохих» союзников на фоне разногласий из-за войны с Ираном. 24 апреля Reuters со ссылкой на внутренние письма Пентагона сообщало, что США рассматривают варианты давления на союзников, не поддержавших войну против Ирана. Среди предложений, в частности, называлась приостановка членства Испании в альянсе.

