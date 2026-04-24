Reuters: Пентагон предлагает исключить Испанию из НАТО

Ведомости

Пентагон рассматривает приостановку членства Испании в НАТО и пересмотр позиции США в отношении притязаний Великобритании на Фолклендские острова. Это указано среди вариантов наказания союзников по альянсу, не поддержавших операции США в войне с Ираном, во внутреннем электронном письме Пентагона, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

В записке выражено недовольство, что некоторые партнеры «якобы неохотно или вовсе отказываются предоставлять США доступ, право на базирование и пролет над своей территорией <...> для участия в войне в Иране». По словам источника, один из вариантов предусматривает отстранение «проблемных» стран от важных или престижных должностей в НАТО.

6 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что отказ НАТО помочь американской стороне в операции против Ирана стал пятном на репутации альянса. По его словам, разногласия с альянсом начались, когда НАТО отказалось поддержать претензии Вашингтона на Гренландию.

9 апреля The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассматривает план «наказания» некоторых стран-членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана.

