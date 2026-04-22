Politico: США готовят список «хороших» и «плохих» стран НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа разработала механизм разделения стран НАТО на «хороших» и «плохих» союзников на фоне разногласий из-за войны с Ираном. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Белый дом сформировал документ, в котором оценивается вклад стран в альянс и их поддержка политики Вашингтона. Инициатива обсуждалась в преддверии визита генсека НАТО Марка Рютте в США.
Концепцию ранее озвучивал глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, «образцовые союзники», включая Польшу, Германию и страны Балтии, могут рассчитывать на дополнительную поддержку, тогда как государства, не выполняющие обязательства, столкнутся с последствиями.
Детали возможных мер пока не раскрываются. Однако, по словам источников, США рассматривают перераспределение военных ресурсов – включая размещение войск, проведение учений и поставки вооружений – от «плохих» союзников к «хорошим». Этот подход также позволяет администрации Трампа дифференцировать страны по степени поддержки действий США против Ирана, в том числе в вопросах снятия блокады Ормузского пролива и предоставления военных баз.
Собеседники Politico отмечают, что у Вашингтона пока нет четкого плана санкций против союзников, а возможная передислокация войск может оказаться затратной и не всегда выгодной самим США.
Инициатива рассматривается как очередной сигнал намерения Трампа усилить давление на партнеров по НАТО, что может еще больше осложнить отношения внутри альянса, пишет издание. Некоторые бывшие чиновники при этом сомневаются, что у администрации есть ресурсы для обострения конфликта с европейскими союзниками.
8 апреля на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Трамп выразил резкое недовольство позицией союзников. По данным издания Politico, разговор прошел напряженно и фактически «пошел наперекосяк».
Американский лидер также говорил, что отказ НАТО поддержать США в разблокировке Ормузского пролива стал пятном на репутации альянса. По словам Трампа, разногласия с альянсом начались еще в ситуации вокруг принадлежности Гренландии.
10 апреля The Times писала, что европейские союзники по НАТО выразили готовность к «любым мерам наказания» со стороны президента США в качестве альтернативы возможному выходу Вашингтона из альянса.