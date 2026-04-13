Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для сдерживания России
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможном пересмотре участия страны в Североатлантическом альянсе. По его словам, США потратили «нелепую» сумму на НАТО под предлогом защиты от угрозы со стороны России. Об этом президент заявил журналистам на авиабазе «Эндрюс».
«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», – сказал глава Белого дома.
Ранее президент раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном. Европейские страны не оказали помощи и в разблокировке Ормузского пролива. Трамп предупреждал об «очень плохом будущем» НАТО в случае, если они не окажут должной поддержки.
8 апреля на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент выразил резкое недовольство позицией союзников. По данным издания Politico, разговор прошел напряженно и фактически «пошел наперекосяк».
По информации Bloomberg, государства ЕС обеспокоены тем, что Марк Рютте демонстрирует поддержку США в противостоянии с Ираном. По мнению чиновников, такая позиция подрывает единство внутри НАТО и создает у Трампа ложные ожидания относительно действий союзников.
Годом ранее президент США, долгое время критиковавший союзников за недостаточное финансирование обороны, добился увеличения военных расходов со стороны НАТО. Страны обязались к 2035 г. нарастить оборонные расходы до 5% ВВП.