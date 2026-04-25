Ночью над Россией сбили 127 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских БПЛА на регионами России, сообщили в Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями.
ПВО работала также над Татарстаном, Крымом, над Черным и Азовским морями.
В Екатеринбурге БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, жертв нет. Один пострадавший госпитализирован. Эвакуировано 50 человек, власти предложили им размещение в ПВР на время работы экстренных служб.