Премьер Пакистана рассказал о «конструктивном» разговоре с президентом Ирана

Вечером 25 апреля иранская делегация покинула Пакистан, где участвовала в переговорах по урегулированию ситуации в регионе. Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с делегацией Ирана. Американский лидер добавил, что отмена переговоров не означает, что атаки на Иран возобновятся.