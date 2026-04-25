Премьер Пакистана рассказал о «конструктивном» разговоре с президентом Ирана
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, назвав его «теплым и конструктивным». Об этом он написал в социальной сети X.
По словам главы пакистанского правительства, стороны обсудили развитие ситуации в регионе.
Шариф подчеркнул, что Пакистан намерен сохранять приверженность роли посредника для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Вечером 25 апреля иранская делегация покинула Пакистан, где участвовала в переговорах по урегулированию ситуации в регионе. Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с делегацией Ирана. Американский лидер добавил, что отмена переговоров не означает, что атаки на Иран возобновятся.