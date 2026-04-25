Московский аэропорт «Внуково» временно закрыт

Аэропорт «Внуково» временно не принимает и не отправляет рейсы из-за ограничений воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

По данным ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

Кроме того, ограничена работа воздушный гаваней Нижнего Новгорода (Чкалов), Череповца и Ярославля (Туношна).

Аэропорты Калуги («Грабцево») и Тамбова («Донское») тоже ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры введены в 21:20 мск.

Силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и над Крымом.

В ночь на 25 апреля были сбиты 127 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.

