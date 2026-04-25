Силы ПВО за шесть часов сбили более 20 дронов над Россией

Беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге. После атаки за медицинской помощью обратились девять человек. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что при ударе пострадали 44 квартиры, из дома эвакуирован 81 человек. Для эвакуированных жильцов дома развернули пункт временного размещения в школе.