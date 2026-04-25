Силы ПВО за шесть часов сбили более 20 дронов над Россией
Российские системы противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 мск ликвидировали 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и над Крымом.
По данным оборонного ведомства, ночью российские военные нейтрализовали 127 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.
Беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге. После атаки за медицинской помощью обратились девять человек. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что при ударе пострадали 44 квартиры, из дома эвакуирован 81 человек. Для эвакуированных жильцов дома развернули пункт временного размещения в школе.
В селе Солонцы Троицкого округа в ЛНР при атаке дронов погибли три человека, еще двое ранены. Четыре дома оказались полностью разрушены, ведется разбор завалов. В Рубежном ВСУ ударили по легковому автомобилю. Ранения получили пожилые мужчина и женщина. В результате атаки по технике пострадал работник дорожной службы.