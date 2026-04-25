Девять человек обратились к врачам после атаки дронов в Екатеринбурге

Паслер заверил, что пострадавшим окажут необходимую помощь. Он поручил оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время. Предварительно, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Эксперты провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, квартиры которых целы, смогут вернуться после завершения следственных мероприятий. О необходимости предоставления временного жилья сообщила одна семья, людей разместили в гостинице.