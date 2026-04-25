Девять человек обратились к врачам после атаки дронов в Екатеринбурге
За медицинской помощью после атаки беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге обратились девять человек. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По данным Минздрава, одну женщину госпитализировали из-за отравления продуктами горения. Травматических повреждений у людей нет. С ними работают психологи. Для эвакуированных жильцов дома развернут пункт временного размещения в школе. Их обеспечили водой, горячим питанием и спальными местами.
Паслер заверил, что пострадавшим окажут необходимую помощь. Он поручил оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время. Предварительно, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Эксперты провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, квартиры которых целы, смогут вернуться после завершения следственных мероприятий. О необходимости предоставления временного жилья сообщила одна семья, людей разместили в гостинице.
25 апреля беспилотник врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Сначала сообщалось, что за медпомощью обратились шесть человек. В основном медики диагностировали у них отравление продуктами горения легкой степени. Жильцов дома эвакуировали.
Утром в Свердловской области ввели режим «Ковер», воздушное пространство закрыли на всех высотах. Росавиация в 4:45 мск ввела ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Екатеринбурга («Кольцово).
По данным Минобороны России, ночью средства ПВО сбили 127 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.