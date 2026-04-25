KMAZ73,4+0,41%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,06-0,06%
Три человека погибли при атаке беспилотников в ЛНР

Три человека погибли, двое ранены в результате атаки украинских БПЛА в селе Солонцы Троицкого округа в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Четыре дома оказались полностью разрушены, идет разбор завалов.

В результате ударов в Лисичанске повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка: повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.

В Рубежном ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю. Ранения получили пожилые мужчина и женщина. В результате атаки БПЛА по технике ранен работник дорожной службы.

Как отметил Пасечник, следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

С 8:00 до 14:00 мск ПВО уничтожила 42 украинских дрона самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.

25 апреля украинские беспилотники впервые достигли территории Урала. За медицинской помощью после атаки беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге обратились девять человек.

