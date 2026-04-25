Три человека погибли при атаке беспилотников в ЛНР
Три человека погибли, двое ранены в результате атаки украинских БПЛА в селе Солонцы Троицкого округа в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Четыре дома оказались полностью разрушены, идет разбор завалов.
В результате ударов в Лисичанске повреждены жилые дома. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка: повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.
В Рубежном ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю. Ранения получили пожилые мужчина и женщина. В результате атаки БПЛА по технике ранен работник дорожной службы.
Как отметил Пасечник, следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки.
С 8:00 до 14:00 мск ПВО уничтожила 42 украинских дрона самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
25 апреля украинские беспилотники впервые достигли территории Урала. За медицинской помощью после атаки беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге обратились девять человек.