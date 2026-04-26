Силы ПВО ликвидировали 203 беспилотника ВСУ за ночь
В ночь на 26 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Сбитые дроны зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.
Также беспилотники уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
В период с 14:00 до 20:00 мск 25 апреля над регионами России ликвидировали 22 украинских беспилотника. В Белгородской области были ранены двое детей. В ночь на 25 апреля российские военные нейтрализовали 127 БПЛА.