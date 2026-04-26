Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл с визитом в КНДР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Минобороны.

В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, а также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.

В аэропорту Пхеньяна министра обороны России встретил глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

25 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин также прибыл в КНДР. Он примет участие в открытии мемориала и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Комплекс посвящен корейским солдатам, участвовавшим в освобождении Курской области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте