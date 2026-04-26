Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина и поблагодарил за поддержку
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и выразил благодарность за поддержку в освобождении курской земли. Об этом сообщили «РИА Новости».
По словам председателя Госдумы, отношения, которые сложились между Путиным и Ким Чен Ыном, стали залогом построения будущего, особенно это проявилось в самое непростое время. Председатель ГД подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвиг корейских солдат.
Володин выразил благодарность Ким Чен Ыну и корейскому народу за братскую поддержку в освобождении курской земли. Он отметил, что две страны вместе чтят погибших героев.
25 апреля Володин прибыл в КНДР, чтобы принять участие в открытии мемориала и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Комплекс посвящен корейским солдатам, участвовавшим в освобождении Курской области.