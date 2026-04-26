Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, в котором пытались убить Рейгана

Покушение на Рейгана произошло 30 марта 1981 г. у отеля Washington Hilton в Вашингтоне. Хинкли дождался Рейгана после его выступления и сделал шесть выстрелов. Президент был тяжело ранен – пуля рикошетом от бронированного лимузина попала ему в легкое, остановившись в нескольких сантиметрах от сердца. Также были ранены пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брэди, агент Секретной службы и полицейский. Брэди скончался от последствий ранения в 2014 г.