Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, в котором пытались убить Рейгана
Стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме с президентом США Дональдом Трампом произошла в отеле Washington Hilton, где в 1981 г. Джон Хинкли-младший совершил покушение на президента Рональда Рейгана, пишет The New York Times.
Покушение на Рейгана произошло 30 марта 1981 г. у отеля Washington Hilton в Вашингтоне. Хинкли дождался Рейгана после его выступления и сделал шесть выстрелов. Президент был тяжело ранен – пуля рикошетом от бронированного лимузина попала ему в легкое, остановившись в нескольких сантиметрах от сердца. Также были ранены пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брэди, агент Секретной службы и полицейский. Брэди скончался от последствий ранения в 2014 г.
По данным следствия, Хинкли стал одержим актрисой Джоди Фостер после просмотра фильма «Таксист» и, по его собственным словам, планировал убить президента, чтобы произвести на нее впечатление.
В 1982 г. присяжные признали Хинкли невменяемым, и он был оправдан. Более двух десятилетий он провел в психиатрической клинике в Вашингтоне. В 2016 г. судья разрешил ему постоянно жить с матерью в Виргинии, но под определенными ограничениями.
Подозреваемый в стрельбе у Белого дома во время ужина Ассоциации корреспондентов Коул Томас Аллен после задержания признался правоохранителям, что хотел ликвидировать представителей администрации Трампа. Он ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, ранил федерального сотрудника и вынудил Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал. Мероприятие перенесли, жизни пострадавшего ничто не угрожает.