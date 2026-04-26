В Румынии ввели пожизненный срок за фемицид
За убийство женщины на почве ненависти по признаку пола или в рамках домашнего насилия (фемицид) в Румынии будет грозить пожизненное лишение свободы. Об этом объявили на странице президента Румынии в Facebook
Убийцам будет грозить от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненный срок, уточняется в заявлении.
Согласно сообщению на странице главы Румынии, насилие в отношении женщин долго игнорировалось или не рассматривалось недостаточно эффективно. Закон «превращает обязательство румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм».
В ноябре 2025 г. фемицид выделили в отдельную статью Уголовного кодекса Италии. Парламент Италии единогласно поддержал закон, который включит в УК страны отдельную статью об убийстве на почве ненависти к женщинам.
В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Конституционный суд обязал райсуды рассматривать дела о домашнем насилии. Поводом для рассмотрения стала жалоба Галины Баскаковой. Она неоднократно подвергалась побоям со стороны экс-супруга. Правоохранительные органы изначально отказывались возбуждать уголовное дело по ст. 116 УК (побои), за несколько лет обращений ей удалось добиться лишь административного наказания для мужчины: в 2019 г. он получил штраф по ст. 6.1.1 КоАПа (побои).
В марте 2025 г. правительство внесло в Госдуму законопроект, который уравнивает мировые и районные суды в вопросе принятия к производству заявлений от потерпевших от побоев.