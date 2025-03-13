В Думу внесли проект об обязательстве райсудов принимать дела о домашнем насилии

Сами поправки были разработаны Минюстом после постановления Конституционного суда (КС) в марте 2024 г. Сейчас уголовные дела частного обвинения (например, дела о побоях) обычно рассматривают мировые судьи. Однако с 2018 г. некоторые из них стали передавать в районные суды, но четких правил для этого нет. Из-за противоречивой практики суды иногда отказывают в рассмотрении дел, ссылаясь на неурегулированность процедуры. По данным Минюста, за последние 5 лет количество дошедших до суда уголовных дел, возбужденных по заявлениям в порядке частного обвинения, сокращалось. В 2020 г. их было 6035, в 2021 г. – 5259, в 2022 г. – 4743, в 2023 г. – 4330, в первом полугодии 2024 г. – 2043 уголовных дела.