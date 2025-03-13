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В Думу внесли проект об обязательстве райсудов принимать дела о домашнем насилии

Поправки в УПК были разработаны после решения Конституционного суда
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уравнивает мировые и районные суды в вопросе принятия к производству заявлений от потерпевших от побоев. Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

Сами поправки были разработаны Минюстом после постановления Конституционного суда (КС) в марте 2024 г. Сейчас уголовные дела частного обвинения (например, дела о побоях) обычно рассматривают мировые судьи. Однако с 2018 г. некоторые из них стали передавать в районные суды, но четких правил для этого нет. Из-за противоречивой практики суды иногда отказывают в рассмотрении дел, ссылаясь на неурегулированность процедуры. По данным Минюста, за последние 5 лет количество дошедших до суда уголовных дел, возбужденных по заявлениям в порядке частного обвинения, сокращалось. В 2020 г. их было 6035, в 2021 г. – 5259, в 2022 г. – 4743, в 2023 г. – 4330, в первом полугодии 2024 г. – 2043 уголовных дела.

Законопроект предлагает устранить эту правовую неопределенность. Он унифицирует правила рассмотрения таких дел районными судами и мировыми судьями, ускорит процесс и повысит защиту потерпевших. Также документ убирает дублирующиеся нормы в УПК.

КС, писали «Ведомости», обязал районные суды рассматривать дела о домашнем насилии. Поводом для рассмотрения стала жалоба Галины Баскаковой. Она неоднократно подвергалась побоям со стороны экс-супруга. Правоохранительные органы изначально отказывались возбуждать уголовное дело по ст. 116 УК (побои), за несколько лет обращений ей удалось добиться лишь административного наказания для мужчины: в 2019 г. он получил штраф по ст. 6.1.1 КоАПа (побои).

В КС Баскакова настаивала, что нынешняя система недостаточно защищает жертв от агрессоров. КС не нашел оснований для признания этих норм неконституционными, но при этом дал важное разъяснение для нижестоящих судов, а именно о принятии не только мировыми, но и районными судами к производству заявлений потерпевших от побоев.

Дело Баскаковой пересматривать не будут из-за истекших сроков давности, но женщине полагается компенсация.

Из-за отсутствия в УПК нормы о возможности рассмотрения судьей районного суда дел частного обвинения на практике применялась аналогия закона, что порождало правовую неопределенность в судебной практике, ранее подтверждал «Ведомостям» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Сергей Насонов. По его словам, доходило даже до отказов судей районного суда рассматривать подобные дела. «В случае принятия законопроекта будет обеспечен должный уровень судебной защиты участников судопроизводства – как частных обвинителей, так и подсудимых», – говорил он.

По делам о домашнем насилии частный порядок привлечения к уголовной ответственности, как, например, в случае повторных побоев или причинения легкого вреда здоровью, не только неэффективен, но и опасен для потерпевших, отмечала ранее в беседе с «Ведомостями» адвокат Мари Давтян из Консорциума женских неправительственных организаций, который занимался делом Баскаковой. По делам частного обвинения, обращала она внимание, все обязанности по расследованию преступления ложатся на потерпевшего: именно он самостоятельно должен и писать заявление в мировой суд, собирать доказательства, представить их суду, поддерживать обвинение и т. д.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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