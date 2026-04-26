Фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Трампом после инцидента со стрельбой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой в Вашингтоне. Об этом она написала в соцсети X.

«Я только что поговорила с Дональдом Трампом, чтобы выразить ему и Мелании Трамп свою солидарность после попытки нападения. Благодаря службам безопасности никто серьезно не пострадал, а раненый полицейский идет на поправку. Мы подчеркнули, что политическому насилию нет места в наших демократиях», – заявила фон дер Ляйен.

Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен открыл стрельбу снаружи бального зала. Трамп и его жена были срочно эвакуированы агентами Секретной службы.

В результате инцидента ранение получил сотрудник Секретной службы. Его защитил бронежилет, поэтому угрозы для жизни нет. Аллен заявил следователям, что намеревался застрелить представителей администрации американского президента.

После инцидента со стрельбой полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности вокруг Trump Tower в центре Манхэттена. 

