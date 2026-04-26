Фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Трампом после инцидента со стрельбой

«Я только что поговорила с Дональдом Трампом, чтобы выразить ему и Мелании Трамп свою солидарность после попытки нападения. Благодаря службам безопасности никто серьезно не пострадал, а раненый полицейский идет на поправку. Мы подчеркнули, что политическому насилию нет места в наших демократиях», – заявила фон дер Ляйен.