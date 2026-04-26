Белоусов в КНДР вручил ордена Мужества освобождавшим Курскую область военным

Белоусов назвал награжденных истинными героями нашего времени, элитой и гордостью корейских вооруженных сил. Он подчеркнул, что за каждой наградой стоят тяжелейший труд и готовность к самопожертвованию. Белоусов поблагодарил корейских военнослужащих за помощь от имени всего российского народа и лично себя. В свою очередь, глава военного ведомства КНДР выразил благодарность российским товарищам за высокую оценку подвигов, совершенных военнослужащими КНА.