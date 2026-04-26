Белоусов в КНДР вручил ордена Мужества освобождавшим Курскую область военным
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Пхеньяне вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии (КНА), участвовавшим в освобождении Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
Белоусов назвал награжденных истинными героями нашего времени, элитой и гордостью корейских вооруженных сил. Он подчеркнул, что за каждой наградой стоят тяжелейший труд и готовность к самопожертвованию. Белоусов поблагодарил корейских военнослужащих за помощь от имени всего российского народа и лично себя. В свою очередь, глава военного ведомства КНДР выразил благодарность российским товарищам за высокую оценку подвигов, совершенных военнослужащими КНА.
Российские военные были приглашены в КНДР на открытие мемориала боевых подвигов солдат КНДР за рубежом. Комплекс посвящен корейским солдатам, участвовавшим в освобождении Курской области. Белосусов также обсудил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном долгосрочное военное партнерство. 25 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин также прибыл в КНДР.
В декабре 2025 г. саперы КНДР разминировали почти 42 400 га региона, уничтожив более 1,5 млн взрывоопасных предметов.