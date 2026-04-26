Брижит Макрон заявила о приступах пессимизма из-за президентства своего супруга
Президентство Эммануэля Макрона принесло в жизнь супруги, первой леди Франции Брижит Макрон, пессимизм. Об этом она заявила в интервью газете Tribune.
«У меня бывают моменты пессимизма, которых раньше никогда не было», – призналась она.
Макрон заявила, что раньше у нее была нормальная жизнь «как у всех», а теперь ей «трудно разглядеть синее небо»: «Эти десять лет пролетели так быстро. Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо». Она пояснила, что за годы, проведенные в Елисейском дворце, она увидела «глупость, злобу» и «тьму мира».
Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции в мае 2017 г. Тогда ему было 39 лет – он стал самым молодым главой государства со времен Наполеона. Брижит Макрон на тот момент было 64 года, она старше своего супруга на 24 года. В мае 2022 г. Макрон вступил в должность президента во второй раз.
Брижит Макрон является его бывшей учительницей французского языка. Они поженились в 2007 г., хотя их отношения начались еще в 1994 г.