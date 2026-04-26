Брижит Макрон заявила о приступах пессимизма из-за президентства своего супруга

Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции в мае 2017 г. Тогда ему было 39 лет – он стал самым молодым главой государства со времен Наполеона. Брижит Макрон на тот момент было 64 года, она старше своего супруга на 24 года. В мае 2022 г. Макрон вступил в должность президента во второй раз.