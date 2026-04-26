Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NLMK90,72-0,22%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,94+0,04%RGBITR780,82+0,04%
Политика

Глава МИД Ирана Арагчи посетит Москву

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Москву. Об этом сообщили в МИД России, передает «РИА Новости».

«Подтверждаем визит в Россию Арагчи с целью проведения переговоров», – заявили в ведомстве.

Арагчи может посетить Россию 27 апреля, говорил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

В начале марта, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, Арагчи сообщил, что Россия оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта. На вопрос, предоставляет ли Москва разведданные, министр ответил: «Они помогают нам по многим направлениям».

17 марта The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Россия якобы «расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном». В частности, речь шла о предоставлении спутниковых снимков и технологий для беспилотников. В Кремле эту информацию назвали «вбросом».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь