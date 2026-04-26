Глава МИД Ирана Арагчи посетит Москву
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Москву. Об этом сообщили в МИД России, передает «РИА Новости».
«Подтверждаем визит в Россию Арагчи с целью проведения переговоров», – заявили в ведомстве.
Арагчи может посетить Россию 27 апреля, говорил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
В начале марта, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, Арагчи сообщил, что Россия оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта. На вопрос, предоставляет ли Москва разведданные, министр ответил: «Они помогают нам по многим направлениям».
17 марта The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Россия якобы «расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном». В частности, речь шла о предоставлении спутниковых снимков и технологий для беспилотников. В Кремле эту информацию назвали «вбросом».