WP: Белый дом не обеспечил максимальный уровень безопасности на приеме с Трампом
Администрация президента США Дональда Трампа не обеспечила максимальный уровень безопасности на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где стрелок пытался убить американского лидера, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.
Издание подчеркнуло, что обычно мероприятия, на которых присутствует президент страны и члены его администрации, относятся к категории событий особого значения, что позволяет обеспечить соответствующий уровень безопасности. При этом прием в гостинице Washington Hilton не получил «статуса, который позволил бы задействовать федеральные ресурсы в полном объеме», пишет газета.
Как отметили источники WP, на приеме, где произошла стрельба, зафиксирован «более низкий уровень безопасности», чем на остальных встречах с участием чиновников высокого ранга. Таким образом администрация «поставила страну в необычайно уязвимое положение». На приеме присутствовали Трамп, его супруга Мелания Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, руководитель минфина Скотт Бессент, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ФБР Кэш Пател и др.
Стрельба произошла 25 апреля. 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находился Трамп. Стрелка уже задержали. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что он пытался убить американского лидера и «как можно больше высокопоставленных чиновников».