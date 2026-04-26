Политика

Левитт: стрелок на ужине журналистов Белого дома хотел убить Трампа

Стрелок, сорвавший ужин представителей и корреспондентов Белого дома, пытался убить президента США Дональда Трамп и «как можно больше высокопоставленных чиновников». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«То, что должно было стать веселым вечером на ужине Белого дома, где президент Трамп шутил и восхвалял свободу слова, было захвачено морально разложившимся сумасшедшим человеком, который стремился убить президента и уничтожить как можно больше высокопоставленных чиновников администрации», – написала она в X.

После того, как Трампа вывели из бального зала в момент стрельбы, он был «по-настоящему бесстрашен», добавила Левитт. Она подтвердила слова Трампа о том, что политическое насилие должно закончиться.

Вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и журналистов Белого дома, произошла стрельба. 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находился Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. 

Стрелка задержали, его мотив неизвестен. Fox News сообщал, что стрелок после задержания признался, что его целью были представители администрации Трампа. Он предстанет перед федеральным судом 27 апреля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь