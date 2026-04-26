Левитт: стрелок на ужине журналистов Белого дома хотел убить Трампа
Стрелок, сорвавший ужин представителей и корреспондентов Белого дома, пытался убить президента США Дональда Трамп и «как можно больше высокопоставленных чиновников». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«То, что должно было стать веселым вечером на ужине Белого дома, где президент Трамп шутил и восхвалял свободу слова, было захвачено морально разложившимся сумасшедшим человеком, который стремился убить президента и уничтожить как можно больше высокопоставленных чиновников администрации», – написала она в X.
После того, как Трампа вывели из бального зала в момент стрельбы, он был «по-настоящему бесстрашен», добавила Левитт. Она подтвердила слова Трампа о том, что политическое насилие должно закончиться.
Вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и журналистов Белого дома, произошла стрельба. 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находился Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.
Стрелка задержали, его мотив неизвестен. Fox News сообщал, что стрелок после задержания признался, что его целью были представители администрации Трампа. Он предстанет перед федеральным судом 27 апреля.