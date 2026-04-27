Открывший стрельбу на приеме осуждал Трампа за отказ помочь Украине

Стрельба произошла вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и прессы. 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находились американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что стрелок, сорвавший ужин представителей и корреспондентов Белого дома, пытался убить президента США и «как можно больше высокопоставленных чиновников».