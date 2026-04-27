Открывший стрельбу на приеме осуждал Трампа за отказ помочь Украине

Ведомости

Задержанный за стрельбу на ужине представителей администрации президента США и журналистов Белого дома Коул Аллен часто критиковал администрацию президента США Дональда Трампа в своих более чем 1000 постах в соцсетях. Об этом пишет New York Post (NYP).

Недовольство Коула, по данным издания, «похоже, усиливалось по мере ослабления поддержки Украины со стороны США». В частности, он оскорблял вице-президента США Джей Ди Вэнса, «раз он хвастался тем, что бросил Украину». Задержанный в своем аккаунте поддержал несколько кампаний по сбору средств для украинских бригад и студентов.

Кроме того, в одном из постов он назвал Трампа социопатом и криминальным авторитетом на основании упоминаний в файлах Эпштейна.

Стрельба произошла вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и прессы. 31-летний учитель и разработчик игр Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находились американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что стрелок, сорвавший ужин представителей и корреспондентов Белого дома, пытался убить президента США и «как можно больше высокопоставленных чиновников».

