Арагчи рассказал об отношениях с Пакистаном и Оманом
Пакистан играет важную роль посредника в переговорах Ирана и США, а Оман занимает «хорошую позицию» в войне на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Санкт-Петербург.
«Мы провели хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане, и, слава Богу, поездка была очень успешной. Мы проанализировали прошлое и обсудили, в каком направлении и при каких условиях переговоры могут продолжаться», – сказал он.
Оман он назвал дружественной и близкой Ирану страной, которая заняла «очень хорошую позицию» в конфликте. По его словам, Иран и Оман, контролирующие Ормузский пролив, должны иметь тесную координацию для обеспечения общих интересов.
«У нас с Оманом много общего во взглядах, и достигнуты соглашения о продолжении консультаций на экспертном уровне», – добавил он.
Накануне сообщалось, что Арагчи посетит Москву 27 апреля для переговоров с российской стороной. Арагчи говорил, что Россия оказывает поддержку Тегерану. 17 марта The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Россия якобы «расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном». Кремль называл эту информацию вбросом.