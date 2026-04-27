Кремль: Путину сообщают обо всех атаках ВСУ на территорию России

Кремль: Путину сообщают обо всех атаках ВСУ на территорию РоссииОткуда были запущены беспилотники, атаковавшие Урал, выясняют спецслужбы
Президент РФ Владимир Путин несколько раз в сутки получает информацию об атаках беспилотников по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент постоянно несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима», – сказал он.
Комментируя сообщения о том, что дроны якобы могли быть запущены из Казахстана и Челябинской области, Песков заявил, что это прерогатива спецслужб, которые определяют источник и географию угрозы.
25 апреля украинские беспилотники впервые достигли территории Урала. В Екатеринбурге дрон врезался в жилой дом, за медпомощью обратились девять человек. В Челябинской области, по сообщению главы региона Алексея Текслера, ПВО отразила атаку беспилотников на один из объектов инфраструктуры. Жертв и разрушений нет.