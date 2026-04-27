Путин поручил снизить документационную нагрузку на бюджетников
Правительству и Госдуме поручили снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, оно размещено на сайте Кремля.
В первую очередь документацию должны снизить в здравоохранении и образовании. Доклад президенту должны предоставить до 1 августа этого года.
Рособрнадзор в прошлом году сообщал, что бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз. Премьер Михаил Мишустин назвал безобразием ситуацию, когда преподавателям приходилось тратить больше времени на административную работу, чем на обучение детей.
Глава Рособрнадзора сообщал, что с 1 марта впервые педагоги получили перечень документов, которые они должны заполнять: от двух документов у воспитателя до шести документов у преподавателя уровня высшего образования.