Путин поручил снизить документационную нагрузку на бюджетников

Рособрнадзор в прошлом году сообщал, что бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз. Премьер Михаил Мишустин назвал безобразием ситуацию, когда преподавателям приходилось тратить больше времени на административную работу, чем на обучение детей.