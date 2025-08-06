Рособрнадзор: бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз
Количество документов, которые необходимо заполнять учителям в школах, уменьшилось в 25 раз. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает сайт правительства.
Мишустин назвал безобразием ситуацию, когда преподавателям приходилось тратить больше времени на административную работу, чем на обучение детей. Глава Рособрнадзора, в свою очередь, назвал это сложной и ответственной задачей и рассказал, что с 1 марта впервые педагоги получили перечень документов, которые они должны заполнять – от двух документов у воспитателя до шести документов у преподавателя уровня высшего образования. По словам Музаева, в среднем, по всем уровням образования, количество документов, которые обязаны заполнять преподаватели, уменьшилось в 25 раз.
«Ого!» – ответил Мишустин.
6 августа стало известно, что Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны отработать педагоги за ставку заработной платы. Уточняется, что норма зависит от специальности преподавателя.
В ведомстве пояснили, что образовательная организация сама вправе определять, сколько часов учитель должен работать в неделю, однако норма определяет размер одной ставки в часах. Для преподавателей она установлена на уровне 18 часов в неделю. 36 часов в неделю необходимо отрабатывать воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам за ставку заработной платы. Норма шестью часами меньше определена для инструкторов по физкультуре и старших воспитателей. Воспитатели детей с ограниченными возможностями здоровья за ставку заработной платы должны работать 25 часов в неделю.