Рособрнадзор: бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз

Мишустин назвал безобразием ситуацию, когда преподавателям приходилось тратить больше времени на административную работу, чем на обучение детей. Глава Рособрнадзора, в свою очередь, назвал это сложной и ответственной задачей и рассказал, что с 1 марта впервые педагоги получили перечень документов, которые они должны заполнять – от двух документов у воспитателя до шести документов у преподавателя уровня высшего образования. По словам Музаева, в среднем, по всем уровням образования, количество документов, которые обязаны заполнять преподаватели, уменьшилось в 25 раз.