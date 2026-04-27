Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,964-0,15%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 738,72+0,21%RTSI1 142,31+0,21%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,95-0,2%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Африканский корпус»: ситуация в Мали остается сложной

Ведомости

Обстановка в Мали остается сложной. Это следует из заявления «Африканского корпуса» ВС РФ. Накануне российские силы заявили о попытке госпереворота в стране.

Подразделения корпуса, находившиеся в населенном пункте Кидаль, покинули район совместно с военнослужащими армии Мали. Первыми эвакуировали раненых военных и тяжелую технику.

«Личный состав продолжает выполнять поставленную боевую задачу. Обстановка в Республике Мали остается сложной», – говорится в сообщении.

27 апреля «Африканский корпус» заявил, что российские силы предотвратили в Мали «сирийский сценарий». Утром 25 апреля террористические группировки «Фронт освобождения Азавада» и «Аль-Каида исламского Магриба» («Аль-Каида» признана террористической и запрещена в РФ) предприняли попытку государственного переворота в Мали, в которой участвовали около 10 000–12 000 человек.

Заявлялось, что боевики были «подготовлены западными спецслужбами», а в нападениях участвовали украинские и европейские наемники в Африке.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте