«Африканский корпус»: ситуация в Мали остается сложной
Подразделения корпуса, находившиеся в населенном пункте Кидаль, покинули район совместно с военнослужащими армии Мали. Первыми эвакуировали раненых военных и тяжелую технику.
«Личный состав продолжает выполнять поставленную боевую задачу. Обстановка в Республике Мали остается сложной», – говорится в сообщении.
27 апреля «Африканский корпус» заявил, что российские силы предотвратили в Мали «сирийский сценарий». Утром 25 апреля террористические группировки «Фронт освобождения Азавада» и «Аль-Каида исламского Магриба» («Аль-Каида» признана террористической и запрещена в РФ) предприняли попытку государственного переворота в Мали, в которой участвовали около 10 000–12 000 человек.
Заявлялось, что боевики были «подготовлены западными спецслужбами», а в нападениях участвовали украинские и европейские наемники в Африке.