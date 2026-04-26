«Африканский корпус» заявил о предотвращении «сирийского сценария» в Мали
Военные «Африканского корпуса» ВС РФ предотвратили в Мали «сирийский сценарий». Об этом сообщается в Telegram-канале корпуса.
Утром 25 апреля террористические группировки «Фронт освобождения Азавада» и «Аль-Каида исламского Магриба»
В частности, боевики предприняли попытки захватить в столичном Бамако ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. Также атакованы крупные города страны Гао, Кидаль, Кати и Севаре с целью захвата зданий городских администраций.
Заявляется, что боевики были «подготовлены западными спецслужбами». В корпусе утверждают, что в районах городов Кидаль и Гао в нападениях участвовали украинские и европейские наемники в Африке, которые применяли ПЗРК западного образца.
«Африканский корпус» удержал все значимые позиции и аэродромы, отразил атаки террористов, а также оказал поддержку союзникам в городе Кати», – говорится в сообщении.
26 апреля стало известно, что в Мали убит министр обороны Садио Камара. По данным СМИ, Камара был убит во время атаки на свой дом в Кати 25 апреля – взрыв полностью уничтожил резиденцию министра. Нападение было совершено, предположительно, с помощью заминированного автомобиля, управляемого смертником.
«Африканский корпус» – военизированное формирование, созданное при Минобороны РФ для выполнения задач на африканском континенте. Корпус создали в 2023 г. на замену действовавшим на континенте структурам ЧВК.